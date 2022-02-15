В полпредстве обсудили реализацию проекта «Чистый воздух» в Челябинске

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15 февраля 2022, 13:39 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Источник — официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Ситуация начинает меняться к лучшему, но еще многое предстоит сделать, считает Владимир Якушев.

В понедельник полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел рабочую встречу с руководителем Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Романом Тужиковым.

Центральной темой совещания стали вопросы экологии, в частности, ход реализации национального проекта «Экологии». Три города УрФО — Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил — участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». Его мероприятия призваны снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

Как подчеркнул Владимир Якушев, снижение выбросов достигается модернизацией промышленных предприятий и контролем над выполнением ими обязательств в рамках нацпроекта.

«Мы видим, что ситуация в уральских городах постепенно меняется в лучшую сторону, но мы еще находимся в самом начале пути: многое еще предстоит сделать», — подчеркнул полпред.