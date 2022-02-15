«Золотой унитаз» экс-главы Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова могут конфисковать уже весной

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15 февраля 2022, 12:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Начался очередной процесс по иску Генеральной прокуратуры России к бывшему главе Ставропольского ГИБДД Алексею Сафонову и его родственникам об изъятии в доход государства имущества, оцениваемого в сумму более 83 млн рублей. По мнению прокуратуры, за десять лет, которые господин Сафонов возглавлял ставропольское ГИБДД, бывшие и действующие члены семьи офицера приобрели имущество, стоимость которого «существенно» превышала их доходы.



Главу Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова и его нескольких сотрудников задержали в июле 2021 года по обвинению в крупном взяточничестве. По данным следствия, на протяжении нескольких лет участники ОПГ изготавливали так называемые визитки, которые являлись пропуском для большегрузов на дорогах края. Это давало возможность транспорту, идущему с перегрузом, «беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД». По предварительным данным, за продажу таких пропусков фигуранты дела получили в качестве взяток более 19 млн рублей.



Правоохранители выяснили, что у Алексея Сафонова имеется имущество, в состав которого входят 22 объекта недвижимости и шесть люксовых иномарок, официальная стоимость которых превышает 83 млн руб. А по рыночным ценам — более 100 млн руб. По мнению Генпрокуратуры, Сафонов записывал свое имущество, которое «скрывал от декларирования», на бывших и действующих членов своей семьи. Среди них – его бывшая жена, а также его гражданская жена, мать, теща и двое детей.



Бывшая супруга господина Сафонова Ирина после развода стала владелицей дома в дачном партнерстве «Полет», двух автомобилей — Mercedes-Benz GLE 350D 2019 года и Mercedes-Benz E 220, а также нежилого помещения в краевом центре. А на ее мать был записан дом площадью 685 кв. м. и стоимостью 13 млн руб.



Генпрокуратура утверждает, что девушка полковника Елена Псел стала обладателем торгово-офисной недвижимости и трех квартир в Ставрополе, еще одной квартиры в Санкт-Петербурге, знаменитого дома с «золотым унитазом», и трех люксовых иномарок — BMW X6 2012 года, Toyota Camry 2019 года и BMW X7 2020 года, также благодаря Алексею Сафонову.



Самому Сафонову официально принадлежит только один дом площадью 232 кв. м в его родной станице Новомарьевской. Его кадастровая стоимость всего 1,2 млн руб.



На все имущество наложен повторный арест, поскольку ответчики попытались избавиться от части активов. Так, часть коммерческой недвижимости была продана, а знаменитый особняк с «золотой» сантехникой переписан на детей офицера.



Ответчики считают несправедливым, что при рассмотрении дела не учитывается тот факт, что членами семьи брались кредиты в банках. Не засчитывается, в частности, и наличие у отца господина Сафонова крупного личного подсобного хозяйства, в котором было более 400 голов скота, и ставропольской квартиры, купленной еще в 90-е годы при разводе родителей Сафонова.



Следующее заседание по этому делу назначено на 1 марта.



