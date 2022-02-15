На Южном Урале вспомнили тех, кто исполнял служебный долг за пределами страны

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15 февраля 2022, 11:57 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Прошло 33 года с тех пор, как были выведены советские войска из Афганистана.

Сегодня в Челябинске прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы. Она была посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К мемориалу возложил цветы губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, при выполнении служебного долга на территории других государств погибли 600 южноуральцев. Российские солдаты и офицеры защищали интересы страны, участвуя в миротворческих операциях и тушении взрывоопасных локальных конфликтов.

Напомним, что 15 февраля исполнилось 33 года с вывода советских войск из Афганистана.