Бард Александр Новиков: Если война случится, она продлится несколько часов

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15 февраля 2022, 11:03

Фото: Global Look

Популярный поэт, певец, композитор Александр Новиков в интервью на ютуб-канале Андрея Угланова «За углом» рассказал, какой, по его мнению, может быть вероятная война с Украиной.

Новиков считает показателем некомпетентности вопли украинских генералов о том, что русские получат тысячи гробов. Как отметил известный артист, они готовятся к войне в таком виде, в каком она никогда не будет. И даже пользуются риторикой полувековой давности, утверждая, что русские ждут, когда промерзнет земля. «Современная война не такая, это не танковые клинья в чистом поле и сидящие окопах солдатики с гранатами в руках. Оружие сейчас другое», – сказал Александр Новиков.

Певец уверен, что политолог Яков Кедми и Владимир Жириновский правильно говорили, что если война случится, то продлится всего несколько часов. «Современная война не предполагает вторжения на территорию другого государства. Стоящие у нас на вооружении ракеты, даже не ядерные, за несколько часов сотрут с лица земли все, что может сопротивляться и нанести вред, оставив только выжженную землю. Но никто же этого не хочет! Ни мы, ни Украина», – отметил Новиков. По его словам, Великобритания и США подзуживают Украину, на которую «им плевать». «Жертвы среди других никогда не останавливали американцев», - добавил бард.

Полную версию интервью смотрите на ютуб-канале «За углом».