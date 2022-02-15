Самооборона разрешается: кассационный суд встал на защиту человека с ружьем

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2022, 10:05

Закон позволяет человеку защищать свою жизнь всевозможными способами. Однако практика уголовных дел по самообороне вызывает множество вопросов. Данная сфера для общества слишком чувствительная. Возможно, суд в дальнейшем разработает алгоритмы для рассмотрения подобных дел. Пока же гражданам, попавшим в подобную ситуацию, приходится проходить несколько судебных ступеней, чтобы доказать свою правоту.



Так, в непростую ситуацию попал фермер из Ростовской области. Он вынужден был применить охотничье ружьё, чтобы прогнать нападавших на семью злоумышленников. К счастью, стрелять на поражение не пришлось. Негодяи сбежали, увидев в руках у хозяина весомый двуствольный аргумент. Фермер после расследования дела был обвинён в слишком грубом отношении к незваным гостям. Но кассационный суд изменил ход дела. Судья посчитал, что мужчина ни в чём не виноват и освободил его от ответственности.



При рассмотрении дела в суде учли, что мужчина не имел умысла кого-либо убивать. Злоумышленники покинули территорию фермера после предупредительного выстрела. Кассационный суд указал, что старое обвинение было основано на предположениях. Обвиняемый также не был обязан доказывать свою невиновность. Потерпевший получил право на восстановление честного имени.



