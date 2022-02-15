В Амурской области оштрафовали ветерана за возложение цветов к мемориалу Победы

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15 февраля 2022, 09:18

Суд Амурской области оштрафовал ветерана за возложение цветов к мемориалу Победы в Благовещенске. Все произошло 5 декабря 2021 года – в годовщину победы советских войск в битве под Москвой – тогда сотрудники полиции сочли возложение несанкционированным митингом, а 40 ветеранов – его участниками.

Правда, протокол был составлен лишь на одного гражданина. Им оказался председатель координационного совета ветеранских организаций Амурской области, заместитель председателя российского союза ветеранов афганцев по ДФО, кавалер орденов Красной звезды и Боевого Красного Знамени Валерий Вощевоз.

В суде ему инкриминировали нарушение двух статей: «участие в несанкционированных мероприятиях» и «нахождение в общественном месте без маски», судья вину Вощевоза признал. За дань памяти подвигу российских солдат, Вощевозу присуждён штраф в размере 11 тысяч рублей. Еще тысяча - за отсутствие маски. В настоящее время ветеранские организации собирают деньги на уплату штрафа. Афганцы договорились скинуться по одному рублю, чтобы не отягощать и без того не богатого ветерана выплатами.

- Боевые друзья! В канун 33-й годовщины вывода войск из Афганистана вступило в силу решение суда в отношении нашего боевого товарища, председателя координационного совета ветеранских организаций Амурской области, заместителя Председателя Российского Союза Ветеранов Афганистана по ДФО, Вощевоза Валерия Васильевича. Решением суда, назначен штраф в размере 11 000 и 1 000 рублей, соответственно. В связи с вышеизложенным предлагаем, друзья, поддержать Вощевоза В.В. рублем. ОДНИМ, - говорится в распространяемом среди ветеранов сообщении.

Примечательно, что решение суда вступило в силу 15 февраля, в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.