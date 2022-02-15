Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Челябинскую область

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15 февраля 2022, 07:06 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Глава госкорпорации проинспектировал ГРЦ имени В. П. Макеева.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин с рабочим визитом посетил Южный Урал. Он проинспектировал Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева в Миассе. Предприятие является головным разработчиком жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения.

Кроме этого, Дмитрий Рогозин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Совещание было посвящено вопросам развития предприятий госкорпорации, расположенных на территории Южного Урала: Усть-Катавского вагоностроительного завода, Миасского и Златоустовского машиностроительных заводов. Еще одним предметом обсуждения стал совместный проект Роскосмоса и Уральского НОЦ — разработка многоразовой ракеты-носителя. Над решением этой задачи трудятся специалисты Южно-Уральского государственного университета и ГРЦ имени В. П. Макеева.

«Предложение было оценено нашими головными институтами – ЦНИИмашем и Центром Келдыша. Наши специалисты высоко оценили проделанную работу. Я обещаю, что возьму этот проект под личный контроль, чтобы он из научно-исследовательского перетек в опытно-производственную работу», – прокомментировал Дмитрий Рогозин.