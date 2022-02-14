Юрист Подъяблонский напомнил водителям о наказании за поддельные медсправки

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14 февраля 2022, 23:43

pixabay.com

В марте 2022 года вступят в силу новые правила оформления медицинской справки водителя. Они коснутся водителей, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде и которые отказались от медицинского освидетельствования. Сейчас, чтобы получить новую справку, нужно сдавать анализы. До этого данный процесс люди проходили в общем порядке. О том, какое наказание грозит за подделку такого документа, «Вечерней Москве» рассказал юрист Глеб Подъяблонский.

Юрист рассказал, что это деяние карается по статье 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

«Водителям грозит признание их водительских прав недействительными, а также уголовное наказание за подделку документов. Это статья 327 Уголовного кодекса. Срок лишения или ограничения свободы может доходить до двух лет. Также возможны принудительные работы до двух лет или арест на срок от шести месяцев», — объяснил Подъяблонский.

Степень наказания зависит от последствий, которые повлекла подделка документов. Обычно такая статья становится дополнением к другому, более серьезному нарушению.

«Жестокость наказания зависит от последствий. Например, оно будет серьезным, если человек подделал такую справку, а потом выяснилось, что он действительно наркоман и в состоянии наркотического опьянения задавил человека насмерть. Логически эту цепочку можно продолжать. Обычно такие статьи идут в довесок, но в целом мало не покажется. Наказание лицу без прав намного легче», — рассказал Подъяблонский.

Юрист отметил, что подделки водительских медицинских справок в России встречаются очень часто.