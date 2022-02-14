В Одинцово остановили незаконное размещение отходов

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2022, 23:27

pixabay.com

Инспекторы эконадзора положили конец незаконному размещению отходов в районе деревни Ликино Одинцовского округа. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области известно, что сотрудники эконадзора вместе с сотрудниками полиции задержали организаторов незаконной свалки. В ходе рейда сотрудники выявили, что на участок привозили загрязненные грунты и бой бетона. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у нарушителей два самосвала.

Сотрудники УМВД подготовят материалы, которые затем передадут в министерство для назначения административного наказания. Сейчас участок находится под контролем.