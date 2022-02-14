Эвелина Блёданс рассказала об ужасных поступках Валерия Николаева

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14 февраля 2022, 23:13

pixabay.com

Актёр Валерий Николаев, известный зрителям по сериалу «День рождения Буржуя», часто неуважительно и неадекватно вёл себя по отношению к коллегам по съемочной площадке. Так на новость о госпитализации артиста в психиатрическую клинику отреагировала в беседе с «Вечерней Москвой» актриса и телеведущая Эвелина Блёданс.

Блёданс вспомнила несколько фрагментов, когда артист во время телеэфиров позволял себе недопустимое поведение, порочащее его же честь.

«Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу «Человек-невидимка» на канале «ТВ-3».»

Также Блёданс рассказала, что приглашенный в качестве гостя актер хамил участникам шоу и даже употреблял алкогольные напитки перед эфиром.

«Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Однако я стараюсь забывать старые обиды и не фиксироваться на них. И, кстати, у меня есть сценарий, в котором задействованы мой сын и как раз Валерий. Честно говоря, я очень расстроена информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти. Он, может, раньше не понимал, что у него серьезная болезнь, а теперь уже это диагностировано, и надеюсь, что ему помогут.»

Однако Блёданс отметила, что фанатками Николаева были миллионы женщин по всей России, в том числе и она:

«В него были влюблены миллионы и миллионы девушек, и я не исключение. Когда шел сериал «День рождения Буржуя», все сидели и вздыхали у экранов. А теперь приходится сидеть и следить за его здоровьем»

Телеведущая желает артисту скорейшего выздоровления и возвращения в мир кино.