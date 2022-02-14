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Врачи выполнили сложную операцию женщине с редкой формой внематочной беременности

, 22:55

Врачи выполнили сложную операцию женщине с редкой формой внематочной беременности
pixabay.com

Специалисты гинекологического отделения Одинцовской больницы спасли женщину с редкой формой внематочной беременности. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Как передаёт пресс-служба подмосковного Минздрава, женщина поступила в больницу в возрасте тридцати четырех лет. Она жаловалась на кровянистые выделения и задержку менструации. После обследования врачи обнаружили у пациентки шеечную беременность.

Данная форма внематочной беременности – это крайне редкая патология, которая грозит обильным кровотечением и полным удалением матки.

Врачи выполнили эмболизацию маточных артерий. Это помогло уменьшить кровоснабжение и заблокировать сосуды матки. Затем была выполнена вакуумная аспирация плодного яйца из шейки матки.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

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