В Домодедово задержали распространителя наркотиков

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14 февраля 2022, 22:01

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В подмосковном Домодедово полицейские обнаружили около полукилограмма N-метилэфедрона у 36-летнего жителя Липецкой области, сообщает «Подмосковью сегодня» ГУ МВД по региону.



В главке рассказывают, что во время патрулирования вблизи лесополосы обнаружили автомобиль с номерами соседнего региона. Во время проверки документов сотрудники заметили, что пассажир сильно нервничает. Оказалось, что не зря, ведь при осмотре автомобиля в салоне нашли колбы с остатками вещества, а также электронные весы и отрезки фольги.



Через какое-то время пассажир показал сотрудникам полиции место закладки, которая расположена неподалеку. В результате в сугробе был обнаружен сверток с 500 граммами порошкообразного вещества.



Задержанный рассказал, что его задачей было забрать наркотики и, расфасовав на две части, сбыть в Ельце дистанционным способом. Сотрудники завели на обвиняемого дело и заключили под стражу.