Глава Подмосковья Воробьев заявил, что льготные лекарства должны выдаваться своевременно

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, все льготные лекарства необходимо выдавать без задержек, особенно в сельской местности. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«Все, что касается льготных лекарств, особенно в сельской местности, - мы должны своевременно выдавать», - сказал Воробьев.
Также он отметил, что властям необходимо больше общаться с гражданами.
«Я хотел бы обратиться и к уважаемым главам, и к членам правительства, и обратить внимание на обязательную работу на земле. По самым актуальным вопросам, сезонным проблемам», - подчеркнул губернатор.
По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, жители области могут получить льготные лекарства в 309 пунктах. Розничный отпуск препаратов доступен в 12 тысячах аптек. Однако в ряде случаев добраться до ближайшего льготного пункта не просто.
В скором времени ожидается, что лекарства начнут выдавать там же, где их выписали, а также в ФАПах.