Нацблок Латвии просит президента не выплачивать еврейской общине 40 млн евро

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14 февраля 2022, 21:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Sputnik / Sergey Melkonov; президент Эгилс Левитс

Фракция депутатов Сейма от Нацблока обратилась к президенту страны Эгилсу Левитсу с просьбой не провозглашать закон, предусматривающий выплату Латвийской еврейской общине компенсации в 40 млн евро за имущество, которое было «утеряно» во времена Холокоста.



«Этот закон не имеет ничего общего со справедливостью или доброй волей, потому что он говорит нам, что страдания одного народа важнее страданий других народов, в том числе латышей. Более того, с этой компенсацией Латвия берет на себя ответственность за преступления, совершенные двумя преступными режимами, а это неприемлемо», — подчеркивает глава Национального объединения Райвис Дзинтарс.



В письме президенту партия указывает, что после восстановления независимости как отдельные лица, так и общественные и религиозные организации в течение нескольких лет имели возможность заявить о своих правах собственности, а денационализация была завершена несколько лет назад.



Учитывая, что государство предоставило законную возможность восстановить права собственности в течение определенного периода времени, оснований для выплаты компенсации из государственного бюджета в настоящее время нет.



По мнению партии, пересмотр процесса восстановления права собственности поддерживать не следует. Если закон вступит в силу, это станет прецедентом — аналогичные требования смогут выдвигать и другие общественные и религиозные организации и национальные сообщества.



Напомним, на прошлой неделе парламент Латвии принял закон о выплате еврейской общине компенсации за утраченное в ходе холокоста имущество. Дебаты по поводу компенсации шли в латвийском обществе более 20 лет.



Общине компенсируют стоимость недвижимости, принадлежавшей евреям на 16 июня 1940 года, исходя из ее кадастровой стоимости на конец 2018 года.



Выплата компенсаций из латвийского бюджета начнется 1 января 2023 года и закончится только в 2032-м.



В законе подчеркивается, что Латвия выплачивает деньги еврейской общине не за холокост, а за связанные события, приведшие к утрате имущества, восстанавливая таким образом историческую справедливость. Латвия не виновата в холокосте и убийстве евреев в республике в 1941-1945 годах.



Холокост на территории Латвийской ССР унес жизни 75 тысяч евреев. Страна была оккупирована войсками нацистской Германии с лета 1941 года по ноябрь 1944-го. Республика перешла обратно под контроль Советского Союза в ходе Прибалтийской операции Красной армии под командованием маршала СССР Александра Василевского.



Нет секрета, что правящая коалиция – Нацблок буквально «внесла» в президентское кресло г-на Левита. Без националистов, увы, сегодня Латвия «наблюдала» бы другого президента. И тут возникли разногласия?



Как же будет, простите, «выкручиваться» президент Латвии? Ссориться с националами – огрести кучу проблем…