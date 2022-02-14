День святого Валентина: еще раз про любовь

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14 февраля 2022, 21:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина, или День всех влюбленных! Этот прекрасный праздник особо любим в католических странах, потому как святой Валентин имел католическое «происхождение». Что касается Латвии, то этот день, конечно, менее популярен, чем Рождество, но латвийцы совсем не прочь еще раз поговорить о любви!





Согласно легенде, римский император Клавдий II решил издать указ о том, что одинокие мужчины должны будут сражаться на поле боя, и не будут иметь права жениться. И для одиноких девушек был указ – замуж не выходить! Но молодым и горячим сердцам необходима была любовь! Священник Валентин сочувствовал молодым людям и тайно венчал их. Но власти узнали об этом и посадили Валентина в темницу… Находясь в заключении, священник познакомился с дочерью надзирателя Юлией и полюбил ее. Перед своей казнью, которая состоялась 14 февраля, он написал письмо любимой, которое подписал – «твой Валентин»… В письме было признание в любви.





Как отметили День святого Валентина в Латвии?





Этот день не является официальным праздником в стране, а в католических храмах не проводят никаких служб по этому поводу. Скорее, это народный праздник в Латвии, а не церковный! Но, как же приятно еще раз поговорить о любви!



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

Фото: Рамона Петравича и святой Валентин...



«День, когда мы просто обязаны забыть о проблемах, но вспомнить, что миром правит Любовь! Давайте говорить о Любви! Я думаю, что если мы чаще будем помнить о том, что нет ничего ценнее в жизни, чем наши чувства – любовь, то и зла на земле будет меньше! Святой Валентин «показал» нам, что даже в последние минуты свой жизни он думал о любимой. Любите своих близких, жалейте их, обнимайте чаще и говорите, говорите, говорите нежные слова! С Днем святого Валентина! Счастья, любви!»





А и правда – если даже и широко не отмечают этот праздник в Латвии, то любимым точно есть повод подарить цветы, и, конечно, еще раз поговорить о любви!