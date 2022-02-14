Российский актер и латвийский политик: что объединяет женщин двух стран

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

14 февраля 2022, 21:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Юрий Батурин

14 февраля – День святого Валентина. День, когда, так мне кажется, все должны забыть о распрях, а вспомнить, что смысл в нашем беспокойном мире имеет только Любовь! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило поговорить о любви… определенным способом… А помогут нам в этом – популярный российский актер Юрий Батурин и известный латвийский политик, экс-мэр Риги, депутат Рижской думы Олег Буров.

Открою вам тайну, дорогие читатели, я знаю давно и актера Юрия Батурина и политика Олега Бурова… Когда речь зашла о том, кто же может участвовать в совместном проекте – «Латвия и Россия: что общего между нами?», то у меня не было сомнения, что Олег Буров и Юрий Батурин просто обязаны совместно ответить на вопросы о женщинах, русской душе, своих любимых… Почему именно они? Есть у Юрия и Олега общие «нюансы»: оба популярны в своих странах, оба харизматичны, оба имеют «свой список» поклонниц! Если честно, то оба мужчины вызывают у меня большое уважение к своей персоне… Итак, российский актер Юрий Батурин и латвийский депутат РД Олег Буров!

Фото: Олег Буров в окружении латвийских женщин...

- Есть ли отличительные «особенности» между российской женщиной и европейкой?

- Ю.Б. Знаешь, у меня не особо большой опыт общения с европейскими женщинами, но мне кажется, что, по своей сути, женщины во всем мире одинаковые… Да, возможно, что «среда обитания» сказывается на образе жизни российской женщины и европейки по-разному, но суть же одна! Какая женщина не хочет быть любимой, единственной? Что касается русской женщины, то я ее вижу, как мать, жена, подруга… Русская женщина в характере имеет жертвенность… Это им прививали веками. Это идет от нашей православной веры… Европейская женщина более сдержана, где-то, возможно, расчетлива и бывает слишком эмансипирована. Она более независима в отношении с мужчиной. Кстати, русская женщина очень востребована, насколько я знаю, в Европе… Посуди сама, много иностранцев женились на русских женщинах. Видимо, несколько устали от «независимости»…

- О.Б. Я думаю, что русской (российской) женщине свойственна семейственность, жертвенность и даже служение своим любимым, близким людям. Что касается европейки, то они эмансипированы, независимы и свободны от «быта». Для российской женщины главное, чтобы в доме был мир, спокойствие, все накормлены, уют, порядок. Европейская женщина не особо обращает внимание на бытовые особенности… Для нее важен… свой «внутренний» мир, независимость и равноправие. Какая женщина мне больше по душе? Как и любой мужчина, который родился в советское время, несмотря на то, что живу в Латвии, мне нравится женщина, которая заботится о семье… Приятно, когда приходишь домой, а тебя ждет теплый ужин, чистота и покой. У меня именно такая супруга.

- Что значит «русская душа»?

- Ю.Б. Да… русская душа… Думаю, что это спонтанность – не знаешь, что сделаешь в следующую минуту… Отсутствие расчетливости, щедрость, широта натуры. Помнишь стихи А. Блока – «Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…» Это и характеризует нас, россиян. Да, мы где-то «варвары», скифы, азиаты, которые скованы христианской верой – православием. И это исторически «впиталось» в душу, и этого не изменить.

- О.Б. Русской душе свойственна щедрость, открытость, жертвенность. У европейцев точно нет «открытости», а больше рациональность, упорядоченность, организованность…

- Хотели ли бы вы на день вернуться в прошлое, и что бы вы изменили в нем?

- Ю.Б. Знаешь, без того прошлого… не было бы меня нынешнего. Есть, конечно, то, что я не хотел бы вспоминать. Нет, ничего бы не желал изменить!

- О.Б. Есть то, о чем жалею! То, что не стал врачом! Да, моя жизнь, карьера сложилась хорошо, но… Думаю, что из меня получился бы отличный врач. Более того, уверен, что если бы был медиком, то сейчас находился бы в «красной зоне». Однозначно!

- Вы помните день, когда познакомились со своей супругой? Первое слово, которое сказали ей?

- Ю.Б. Помню, конечно. Я познакомился с Ириной, когда работал администратором в ресторане: к нам пришли на одно мероприятие девушки-модели, и одна из них пролила сок на сукно бильярдного стола… Оставила визитку, чтобы потом возместить ущерб, но я все решил сам… Просто влюбился с первого взгляда, и с тех пор мы вместе… Первое слово… Помню, что сразу же, как увидел Ирину, то влюбился…

- О.Б. Помню. Знакомство произошло в 1986 году, было 6-10 августа. Света мне понравилась сразу, как увидел… Мы работали вместе. Первое, что сказал? Сейчас вас удивит мой ответ: в те «далекие» времена молодые люди были очень активными, участвовали, как сейчас говорят, в благотворительных мероприятиях… Например, сдать свою кровь, чтобы помочь людям. Вот я подошел к Светлане и спросил: «Готовы ли вы стать донором?» Честно скажу, что она мне понравилась сразу – влюбился в глаза Светланы, но стеснялся подойти. Конечно, вопрос был с «подвохом», но Света его оценила с юмором – выразила готовность. Вот такая история любви.

- В ваших семьях кто главенствует – муж или жена?

- Ю.Б. Если можно так сказать, то я «подкаблучник». Разумеется, есть темы, где мое мнение – закон! Супруга не спорит. Например, никогда не станет вмешиваться в мою работу, но что касается дома – супруга главная!

- О.Б. Если спросить меня, то я скажу, что супруга главная в доме. Если спросить супругу, то она скажет, что муж главный в доме. А если откровенно, то есть в семье то, что должен решать только мужчина! Но это совсем не значит, что женщина не имеет к решениям мужа никакого отношения. Нет! В нашей семье мы принимаем решения сообща.

- Вы согласны с таким выражением, что настоящий мужчина – «штучный товар»?

- Ю.Б. Интересно… Могу сказать, что хороших мальчиков, как «щенков», разбирают еще в детстве…

- О.Б. Каждый человек – «штучный товар».

Фото: Олег Буров

- Любимые праздники?

- Ю.Б. Дни рождения моих близких. День рождения моего сына.

- О.Б. Новый год, потому как ассоциируется с надеждой на что-то новое, интересное, хорошее. И, конечно, дни рождения моих близких, родных: супруги, мамы, дочери, сына, а теперь еще и внучки.

Итак, что мы узнали из ответов двух мужчин – российского актера и латвийского политика? А то, что каждый мужчина собственник, уж простите! А еще то, что любой мужчина просто желает быть любимым, единственным, обожаемым! Кстати, «на лицо» - романтичность! И это прекрасно!

С Днем святого Валентина, мои дорогие читатели!