В России отмечается большой разрыв между заработком мужчин и женщин

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14 февраля 2022, 18:51 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

По данным Минэкономразвития РФ, разница между средним заработком мужчин и женщин в России составляет 27,9%. Это довольно большой разрыв, поскольку в других странах с «уровнем доходов выше среднего», к которым относится Россия, разница между мужскими и женскими доходами не превышает 19%.



По данным сервиса Superjob, ко Дню влюбленных лишь 15% мужчин принесут «что-то хорошее» своей жене, 9% — подруге. Мужья в основном планируют потратить на подарок своей избраннице порядка 2800 рублей. Любовники «компенсируют» отсутствие зарегистрированного брака большей стоимостью подарка в 3200 рублей.



Женщины на подарки своим мужчинам в среднем готовы потратить 2000 рублей. При этом дамы в возрасте от 35 до 44 готовы могут израсходовать не более 1500 рублей. Лишь 14% женщин что-то купят своим мужьям и только 6% — любовникам.



Интересно, что «средняя женщина с детьми до трех лет» получает в России зарплату на 4–6% меньше, чем такая же «средняя женщина «без детей». Это так называемый «штраф за материнство» - довольно негативное явление на рынке труда. Необходимость ухода за детьми приводит к сокращению занятости женщины и снижению ее заработков.



У отцов — все наоборот! По данным НИУ ВШЭ, в период с 2000 по 2018 гг. российские мужчины «с детьми до трех лет» зарабатывали в среднем на 25% больше «мужчин без детей», причем с учетом равной квалификации. Исследователи отмечают, что рождение ребенка не влияет на увеличение мотивации мужчин к труду на благо семьи. Причиной является «феномен отбора со стороны женщин», которые изначально ориентированы завести отношения с мужчинами, способными оплачивать семейные расходы.



Осенью 2021 года эксперты «Работы.ру» выяснили, что женщины желают, чтобы их мужчина получал в среднем 124 000 рублей в месяц. Понятно, что для большей части мужчин такие заработки недостижимы. В то же время 76% женщин отметили, что величина дохода партнера имеет важное значение для отношений.



Среди мужчин - только 49% обращают внимание на уровень заработка спутницы жизни. При этом сумма желаемой женской зарплаты в среднем не превышает 91 200 рублей.



Социологам удалось выяснить, что в семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины, конфликты из-за денег возникают чаще.



