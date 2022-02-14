Правда о Катерине Босов возмутила «Додика»

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14 февраля 2022, 17:14 Андрей БОРИСОВ

Фото: УК «Сибантрацит»

Израильский бизнесмен Давид Каплан, которого российское следствие считает членом ОПГ и подельником братьев Магомедовых, грозит судебной расправой сразу нескольким американским СМИ. Через своих адвокатов он разослал по редакциям письма с требованием удалить статьи о его «модельном агентстве» в Москве и его давней связи с Катериной Босов – вдовой угольного олигарха Дмитрия Босова, ведущей войну за его наследство.



В декабре американские масс-медиа – в частности, International Business Times (IBTimes), The Washington Newsday и многие другие – обратили внимание на персону Давида Каплана, старательно избегающего публичности после отъезда из России в 2018 году. Каплан, известный как бывший член так называемой Вильнюсской бригады под кличкой «Додик», фигурировал в известном уголовном деле собственников группы «Сумма» братьев Магомедовых. После того как братья были задержаны по подозрению в мошенничестве, их давний бизнес-партнер «Додик» технично выехал из России, и таким способом ареста избежал.



Эта неприятная история вынудила Каплана «залечь на дно», и вплоть до конца прошлого года его имя практически не светилось в СМИ. Однако загадочное самоубийство владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова и предсказуемо развернувшаяся интрига вокруг его наследства не позволили «Додику» долго оставаться в тени. Дело в том, что вдова олигарха Катерина Босов (в девичестве Ястребова) работала личной помощницей Каплана в его модельном агентстве, которое в бизнес-кругах называли не иначе как «бутиком» эскорт-услуг. Проще говоря, «успешный бизнесмен и филантроп» (как называет Каплана в письме его адвокат») промышлял подбором красивых девушек для богатых мужчин – на одну ночь, или же для «серьезных отношений».

Раскопав эту пикантную деталь биографии Катерины Ястребовой-Босов, журналисты резонно предположили, что именно работа с Капланом помогла ей выйти на олигарха Босова и, в конце концов, женить его на себе. Но будучи обнародованной, эта версия вызвала настоящую бурю гнева со стороны «Додика». Его адвокаты буквально атаковали редакции газет грозными письмами с требованием немедленно удалить статьи.



Одно из этих писем оказалось в нашем распоряжении, и надо сказать, выглядит оно довольно комично. Во-первых, потому что Каплан, по сути, не опровергает ни одного утверждения из указанных статей, и не оспаривает самого факта, что Ястребова работала у него ассистенткой. Он лишь возмущается тем, что журналисты якобы пытаются инкриминировать ему «создание международной преступной организации, занимающейся проституцией и торговлей людьми». Но вот как раз таких обвинений ни в одной статье не звучало! Авторы лишь рассказали о процветавшем в Москве бизнесе эскорт-услуг, которым занималось московское представительство кипрской фирмы Давида Каплана «МегастоунТехнолоджис ЛТД», и сообщили, что вести такой бизнес Каплану помогала будущая жена Дмитрия Босова.



Во-вторых, забавно то, как адвокаты «Додика» комментируют прозвучавшую в статьях информацию о его сотрудничестве с братьями Магомедовыми. Они называют это «попыткой России использовать законные западные СМИ для распространения дезинформации», а Давида Каплана и самих братьев – «оппозицией коррупции в правительстве России». Стоит напомнить, что, по версии следствия, «оппозиционеры» похитили из российского бюджета, как минимум, 11 млрд. рублей. В ход идет проверенная стратегия: как только у состоятельных бизнесменов возникают проблемы с российским законом, они тут же заявляют о себе на Западе как об «оппозиционерах» и «жертвах режима».



Тем временем Катерина Босов продолжает демонстрировать чудеса изворотливости в решении возникающих проблем. Следователи фактически «спустили на тормозах» дело о возможном доведении до самоубийства Дмитрия Босова, заведенное еще в ноябре 2020 года. Несмотря на многочисленные свидетельства людей, близко знакомых с Босовым, о том, что Катерина делала жизнь Дмитрия невыносимой, следствие за полтора года пока не сделало никаких выводов и никак не комментирует ход дела.



Также за короткое время в России было закрыто уголовное дело о крупном мошенничестве, фигурантом которого, являлась Катерина Босов. Дело было возбуждено по факту попытки присвоения Катериной Босов 43% уставного капитала компании «Аллтек» (основной собственник группы «Сибантрацит»). После самоубийства мужа Катерине удалось убедить рублевского нотариуса, что она-де является единственной наследницей, имеющей права на эту долю, и дальше – организовать практически моментальную, день в день, регистрацию прав собственности в ИФНС №46 г. Москвы.



Примечательно, что, когда остальные наследники оспорили эту авантюру, и Одинцовский (а затем и Верховный) суд постановил вернуть 43,286% уставного капитала ООО «Аллтек» в общую наследственную массу, та же ИФНС №46 г. Москвы растянула необходимые для возврата регистрационные действия почти на 3 месяца!



То есть, фактически суд, хоть и арбитражный, подтвердил факт подлога и неправомочного присвоения Катериной Босов активов своего покойного мужа в группе «Сибантрацит».