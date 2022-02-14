В Подмосковье Мособлсуд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего главу Раменского района Кулакова

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14 февраля 2022, 17:01

фото: pixabay.com

В Подмосковье Московский областой суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова. Кулаков подозревался в убийстве Евгении Исаенковой, отношения с которой скрывал от своей семьи.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года экс-глава Раменского района в ходе конфликта с заместителем главы Общественной палаты района Исаенковой в автомобиле задушил её и скрылся с места происшествия. Кулакова задержали 31 мая 2019 года. Он свою вину отрицал и утверждал, что в момент совершения преступления находился дома со своими родными.

Его судили в Подольске. 27 октября 2021 года Кулакова оправдали. В конце декабря прошлого года прокуратура направила в Мособлсуд жалобу с просьбой о пересмотре дела.

Подольский горсуд удовлетворил ходатайство прокурора и заключил под стражу Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы.

Дело Кулакова будет рассмотрено заново в новом составе присяжных заседателей.