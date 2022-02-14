В ТиНАО разбили общественный огород, в котором вырастить урожай может любой желающий

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14 февраля 2022, 16:23

Фото: личный архив Лидии Абашиной

Москвичи, у которых нет собственного огорода, теперь могут сделать посадки в общественном, расположенном в поселении Московский в ТиНАО. Его разбили сотрудники и активисты Центра московского долголетия «Московский». Об этом рассказала руководитель организации, призер конкурса городских инициатив «Лица района» Лидия Абашина.



«Ухаживать за растениями в рамках нашего проекта «Мой сенсорный огород» могут все. Каждый может прийти, увидеть полный цикл растений, потрогать, посадить или сорвать плод. В прошлом году работать приходили не только представители старшего поколения, но и дети с родителями», - рассказала она.



Лидия Абашина отметила, что жители уже высаживали в огороде подсолнухи, огурцы, помидору, капусту и другие овощи. Сейчас в холодное время года активисты, увлеченные огородничеством, общаются онлайн – делятся опытом и лайфхаками, строят планы на весенние посадки.



Чтобы привлечь внимание к проекту, Абашина рассказала о нем на конкурсе общественно-значимых инициатив «Лица района». В планах у нее не только разбить огород в Московском, но и поделиться наработками с другими районами и поселениями столицы, чтобы их жители также могли ухаживать за растениями в общественном пространстве.



Поучаствовать в проекте может любой желающий. Для этого необходимо прийти в Центр московского долголетия «Московский» по адресу ул. Радужная, д. 33 и оставить там заявку. Центр работает ежедневно с 10:00 до 21:00.



О конкурсе:



Конкурс «Лица района» направлен на поиск молодых и талантливых москвичей, реализующих в городе общественно-значимые проекты. Во время конкурса оцениваются не только их инициативы, но и личные качества участников – умение коммуницировать, публично выступать и другие.



Стать участником состязания можно, заполнив заявку по ссылке.