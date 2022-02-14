Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2022, 15:26 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для пенсионеров новую льготу, освободить пожилых граждан от уплаты государственной пошлины при вступлении в наследство.

Свое предложение парламентарий направил министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову.

Власов отметил, что размер госпошлины, выплачиваемой при вступлении в наследство, может составлять существенную сумму для пенсионера.

«... Размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее», — цитирует депутата URA.RU.

В настоящее время наследники первой очереди обязаны уплатить госпошлину 0,3% стоимости имущества. Некоторые категории российских граждан, например, несовершеннолетние, герои СССР и РФ, ветераны Великой Отечественной войны освобождены от этого требования. Но у пенсионеров такой льготы нет.