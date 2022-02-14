Петр Толстой выступил за изменение российской аттестационной системы образования

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой выступил за изменение аттестационной системы российского образования. Введение ЕГЭ и отсутствие идеологии в стране — это основные проблемы отечественного образования, по мнению Толстого.
В процессе заседания рабочей группы по вопросам детской безопасности вице-спикер выступил с заявлением о деструктивности молодежной среды вследствие проблем в образовании. Основной причиной снижения его качества депутат Госдумы назвал влияние западных технологий, в том числе и тестирования ЕГЭ.
Важно постепенно избавляться от тестовой системы для того, чтобы развивать широту мышления российских детей, подчеркнул политик.
«Еще более глобальная проблема — это отсутствие идеологии», — отметил Петр Толстой.
Запрет на государственную идеологию, согласно точке зрения Толстого, тормозит развитие общества.