Петр Толстой выступил за изменение российской аттестационной системы образования

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14 февраля 2022, 13:53

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой, State Duma of Russian Federation / globallookpress.com

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой выступил за изменение аттестационной системы российского образования. Введение ЕГЭ и отсутствие идеологии в стране — это основные проблемы отечественного образования, по мнению Толстого.

В процессе заседания рабочей группы по вопросам детской безопасности вице-спикер выступил с заявлением о деструктивности молодежной среды вследствие проблем в образовании. Основной причиной снижения его качества депутат Госдумы назвал влияние западных технологий, в том числе и тестирования ЕГЭ.

Важно постепенно избавляться от тестовой системы для того, чтобы развивать широту мышления российских детей, подчеркнул политик.

«Еще более глобальная проблема — это отсутствие идеологии», — отметил Петр Толстой.

Запрет на государственную идеологию, согласно точке зрения Толстого, тормозит развитие общества.