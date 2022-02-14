Экономист Остапкович назвал гуманной идею отменить комиссию за внутрибанковские транзакции

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14 февраля 2022, 12:31

банковская карта, pixabay.com

Глава центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал гуманной идею отменить комиссии за переводы физлиц внутри одного банка.

Георгий Остапкович, однако, выразил мнение, что когда банк проводит какую-то работу и тратит на это даже небольшие издержки, это всегда должно оплачиваться. Несмотря на гумманность предложения об отмене комиссии, к вопросу о полной ее отмене следует подходить с осторожностью, заявил экономист.

"Может, стоит ввести отмену комиссии на какие-то минимальные переводы", – предположил в беседе с RT Остапкович и уточнил, что не рассматривал бы вышеуказанную тему фундаментально.