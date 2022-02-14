Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что к середине февраля зима в столице уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала сезона прирост снега достиг 160 см.
«Эта зима уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 см при годовой норме в 1,5 м», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2021 году за аналогичный период прирост снега составил 106 см, а в 2020 году - лишь 44 см.
Как ранее сообщили в комплексе городского хозяйства, в столице продолжаются работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. Задействованы 2,9 тыс. бригад кровельщиков и около 500 автовышек. Также продолжается дежурство 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, оперативно реагируют на сообщения горожан о временных скоплениях воды.
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