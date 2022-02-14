Гей победил в суде Жириновского, в России учителя подрабатывают грузчиками. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2022, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Как получить МРОТ?



Мы прекрасно помним, как в свое время бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев настойчиво советовал российским педагогам, во избежание проблем, связанных с нехваткой денег, заняться бизнесом. Многие тогда не послушались дальновидного политика, и вот что из этого вышло.



На прошлой неделе в Министерстве просвещения РФ заявили, что 76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Данные представлены ведомством по состоянию на декабрь 2021 года. Напомним, что в прошлом году МРОТ составлял 12,8 тысячи рублей.



Проблему нищенского существования педагогов также озвучил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик Евгений Ямбург, выступая на пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей.



«Я со всей страны получаю письма. Это беда какая-то! Подрабатывают и грузчиками!.. Это вместо того, чтобы читать, готовиться и отдавать детям себя целиком», – недоумевает он.



Тем временем по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, Владимир Путин поручил своей администрации «рассмотреть вопрос об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий». Сделать это, по его мнению, необходимо, в связи «с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий». О каких результатах идет речь, президент не уточнил.



«Думаю, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения», — заявил глава государства.



Что станет стимулом для выживания нищих педагогов в России, пока неясно.





Журналист-гей выиграл суд у Жириновского



Одной из самых обсуждаемых тем на прошлой неделе стала госпитализация Владимира Жириновского. Россияне не на шутку озаботились состоянием здоровья многолетнего лидера ЛДПР. Восемь прививок, сделанных мэтром системной оппозиции России, не смогли уберечь его от заболевания COVID-19. Выходит, что количество прививок не может обеспечить качество защиты от вируса. Виновной в произошедшем с политиком некоторые назначили вакцину «Эпиваккорона», которая и без того в последнее время подверглась гонениям в России, в том числе и по законам бизнеса. Не добавило оптимизма и наличие у Владимира Вольфовича сопутствующих заболеваний.



Переварив громкую новость, некоторые политологи и «неназванные источники» принялись искать Жириновскому преемника. Вариантов было довольно много. Один из самых экзотических – место лидера ЛДПР может занять «либерал» из Кремля Дмитрий Медведев, а сама партия «переобуется», совершив ребрендинг.



В это же время стали поступать сообщения, что уровень поражения легких Жириновского может достигать 75%, политика подключили к ИВЛ, и он перестал узнавать окружающих. В ЛДПР заявили, что все это неправда: лидер партии в больнице занят работой и продолжает подписывать важные бумажки. При этом депутат Василий Власов почему-то все же решил письменно обратиться в РПЦ с просьбой к патриарху Кириллу помолиться за своего босса, отметив на всякий случай, что Жириновский – «человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского I степени».



Тем временем почти незамеченной осталась новость о том, что незадолго до госпитализации суд отклонил иск Жириновского о защите чести и достоинства против журналиста Рената Давлетгильдеева, который обвинял политика в сексуальных домогательствах. Несколько лет назад журналист, сам публично объявивший себя геем, заявил, что после финала конкурса «Мисс Россия» его «за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР».



Сообщается, что Жириновского на заседании суда не было. По словам Давлетгильдеева, «убедить суд в справедливости своих требований стороне истца не удалось».





В Крыму перед портретом Путина устроили танец живота



Стало известно, как развлекаются депутаты и чиновники в Крыму. В Сети появилась видеозапись, на которой неизвестный человек исполняет танец живота на фоне портрета Путина и флага России. Причем, как оказалось, происходит это в здании администрации поселка Нижнегорский Крым в присутствии полного зала чиновников.



Появление ролика получило широкий резонанс в интернете. Некоторые знакомые с ситуацией люди предположили, что под маской на лице танцующего человека скрывается глава Нижнегорского района Антон Кравец. Однако позже в мэрии заверили, что исполняла танец сотрудница администрации. Выяснилось, что происходило это еще несколько лет назад, и таким образом женщина поздравила своих коллег с 23 февраля.



