Набережная Владивостока оказалась местом слива нечистот

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

14 февраля 2022, 11:15

Очень неприятный запах, исходящий от воды в одном из самых популярных мест Владивостока – набережной Спортивной Гавани, не пустеющей даже зимой, долетел и до высоких чиновничьих кабинетов. Испорченный воздух властям не понравился.

В социальных сетях жители столицы Дальневосточного федерального округа изумлялись: ведь именно в прорубь, оборудованную во льду Амурского залива на Спортивной Гавани, не раз за эту зиму окунались с головой едва ли не все пропагандирующие здоровый образ жизни (или примкнувшие к нему) VIP-персоны и Владивостока, и Приморского края.

Источник редкостного «аромата» решили выяснить власти краевого центра. По поручению главы города Константина Шестакова (он даже провёл выездное совещание на набережной, недалеко от «благоуханного местечка»), специалисты проверили состояние коммунальных сетей и постарались устранить проблему.

Оказалось, что один из колодцев в этом районе оказался забит. Его прочистили – и больше он не отравляет море в районе Спортивной гавани. Но вместе с забитым колодцем сотрудники ремонтной команды обнаружили и ещё одну, гораздо более серьёзную проблему: незаконную врезку бытовой канализации в городскую ливнёвку. Этим часто грешат владельцы недвижимости в близ лежащем жилом районе Владивостока, известном как Миллионка, и на набережной.

Заместитель главного инженера «Примводоканала» Сергей Кирилюк отметил, что незаконное присоединение хозяйственно-бытовой канализации в ливневую найдут и ликвидируют.

Между тем, городские очистные сооружения, призванные окончательно решить проблему стоков нечистот в море во Владивостоке обещали решить ещё к саммиту АТЭС 2012 года. А за очистку бухты Золотой Рог всё только собираются серьёзно взяться…