В регионах отказываются от трудовых услуг мигрантов

В Калужской области остановлена программа по переселению соотечественников из-за рубежа. Соответствующее постановление подписал глава региона Владислав Шапша. Кроме этого в области мигрантам теперь нельзя заниматься торговой деятельности, таксовать, работать в столовых. Правоохранители проверяют наличие у иностранцев сертификатов на владение русским языком.
Шапша был возмущён после беседы с одним из иностранцев в миграционном центре Боровского района. Он имел на руках необходимый документ, но не мог сказать ни слова на русском языке. Это является грубым нарушением миграционного законодательства.
В Югре мигрантам также запретили таксовать, работать в сфере образования, торговать спиртным и сигаретами. Решение принято для обеспечения работой местных жителей. За нарушение закона юридическим лицам грозит штраф до миллиона рублей. Предприятиям запретили нанимать иностранцев даже в качестве грузчиков.
В регионах начали проводить рейды по выявлению нарушителей. Мигранты, как правило, идут работать в те сферы, куда местное население идёт неохотно. Но экономическая ситуация в стране изменилась. Люди теперь готовы пересмотреть приоритеты и работать на не всегда привлекательных местах. В ряде случаев русские теперь соглашаются трудиться на двух ставках, а иногда на двух предприятиях.
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