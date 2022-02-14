В регионах отказываются от трудовых услуг мигрантов

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2022, 10:35

В Калужской области остановлена программа по переселению соотечественников из-за рубежа. Соответствующее постановление подписал глава региона Владислав Шапша. Кроме этого в области мигрантам теперь нельзя заниматься торговой деятельности, таксовать, работать в столовых. Правоохранители проверяют наличие у иностранцев сертификатов на владение русским языком.



Шапша был возмущён после беседы с одним из иностранцев в миграционном центре Боровского района. Он имел на руках необходимый документ, но не мог сказать ни слова на русском языке. Это является грубым нарушением миграционного законодательства.



В Югре мигрантам также запретили таксовать, работать в сфере образования, торговать спиртным и сигаретами. Решение принято для обеспечения работой местных жителей. За нарушение закона юридическим лицам грозит штраф до миллиона рублей. Предприятиям запретили нанимать иностранцев даже в качестве грузчиков.



В регионах начали проводить рейды по выявлению нарушителей. Мигранты, как правило, идут работать в те сферы, куда местное население идёт неохотно. Но экономическая ситуация в стране изменилась. Люди теперь готовы пересмотреть приоритеты и работать на не всегда привлекательных местах. В ряде случаев русские теперь соглашаются трудиться на двух ставках, а иногда на двух предприятиях.



