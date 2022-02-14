Узел транспортных проблем в Находке дали разрубить экс-полицейскому с судимостью

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14 февраля 2022, 09:35

фото сайта Твой транспорт

Главные морские ворота страны на тихоокеанском побережье, как называют портовую Находку, стойко держит за собой в последние годы и ещё одну характеристику – скандального города и транспортного узла. То о засыпавшей жилые кварталы и улицы угольной пыли юные горожане пожалуются президенту, то очередная протестная акция жителей взбудоражит дальневосточников, то странное кадровое решение муниципальных властей… Так, назначение начальником отдела транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством» человека, осуждённого за мошенничество, вызвало взрыв негативных комментариев в социальных сетях.

Работа городского общественного транспорта вызывает многочисленные жалобы находкинцев. Потому обсуждению вопросов организации транспортного обслуживания населения вынуждены были посвятить последнее заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике городской Думы. На трудный разговор депутаты призвали заместителя главы Находкинского городского округа Антона Шевченко и начальника отдела транспорта и связи администрации города Александра Черных.

Назначение последнего на руководящий чиновничий пост оказалось для многих неожиданностью. Местное nakhodka_tv решило разузнать о назначенце подробнее, став искать о нём информацию в отрытых источниках: «А там красотища сплошная», — пишут авторы поста.

Как выяснилось, господин Черных в прошлом служил в органах правопорядка. Только понимал свои служебные обязанности начальника отделения по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков ОРЧ уголовного розыска Находкинского городского отдела внутренних дел весьма своеобразно. Как следует из публикации в «Коммерсанте» десятилетней давности, Александр Черных был осуждён на два с половиной года лишения свободы за мошенничество. Как сообщила изданию старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская, господин Черных получил срок за вымогательство денег с местного жителя за отказ в возбуждении против него уголовного дела. Оказалось, страж порядка сам подбросил гражданину что-то похожее за на запрещённое к обороту вещество…

Соцсети моментально взорвались негативными комментариями:

- Да что переживать? Во-первых, транспорт будет ходить «по понятиям», глядишь, и автобусы будут лучше ходить. А во-вторых, работу нашего мера уже трудно испортить, как всем кажется…

- Почему такие люди на должностях? Кто их утверждает? Хозяина, конечно, нет в Находке, город очень красивый и ему нужен хороший руководитель…

- Это, конечно, не даёт баллов администрации, если это правда. А вдруг Черных скрыл этот факт своей биографии от кадров. Ждём реакцию администрации…

Но власти города не спешат объясниться с людьми, недавно назначенная главой Находки Тимуром Магинским своим заместителем — начальником управления внешних коммуникаций Вера Валевич на просьбу прокомментировать ситуацию, посоветовала редакции обратиться в администрацию Находкинского городского округа с официальным запросом.

Видимо, властям Находки не с руки разговаривать с горожанами открыто…