«Думаете, народ вас поддержит?»

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14 февраля 2022, 09:09 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

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Угличский муниципальный район Ярославской области стал в этом году первым, в котором начались выборы: местным депутатам предстоит избрать нового главу района на следующие 5 лет. Среди кандидатов – и нынешний руководитель Анатолий Курицин, к которому у местных жителей слишком много претензий.

Ярославская область в этом году серьезно принимается за выборные процедуры. Осенью регион ждут выборы губернатора, сейчас и.о. губернатора Михаил Евраев, уже активно включившийся в повестку дня, углубляется в решение различных проблемных вопросов области. Ну а в ближайшее время начнутся выборы глав районов.

Ряд процессов будет обновляться. В частности, еще в 2020 году Ярославская и Курская области стали пилотными регионами страны, где впервые протестировали новый формат голосования – дистанционное электронное голосование (ДЭГ), его применили на довыборах в Госдуму 13 сентября 2020 года, и эксперты отметили, что эксперимент удался. В избирательной комиссии Ярославской области заявили о готовности и далее применять в том числе ДЭГ. А в муниципалитете Ярославля недавно прошло заседание комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка – члены комиссии поддержали внесение в Устав города изменений в системе выборов депутатов. Горожане будут голосовать не за партии, а за конкретных кандидатов, а количество избирательных округов увеличится, чтобы между депутатами и избирателями был более тесный контакт и люди знали, за кого голосуют, знали своего депутата в лицо.

Муниципальные районы области ожидают изменений с точки зрения руководящего состава: во многих районах пройдут выборы глав этих территорий, поскольку нынешние сроки заканчиваются, надо решать, кто будет развивать районы в следующие 5 лет. Заметим, что выбирают этих сити-менеджеров не местные жители, а депутаты в рамках голосования. Это выглядит не очень демократично, но логика такова, что депутаты как народные избранники должны принять взвешенное решение, на них ответственность за тщательный и честный выбор. Со своей стороны, губернатор региона Михаил Евраев в ситуацию также не вмешивается, но контроль за происходящим идет, глава области наблюдает за происходящим с точки зрения максимальной прозрачности и отсутствия любых коррупционных моментов в избирательных процессах.

Недавно сложил свои полномочия уже бывший глава Рыбинска Денис Добряков. В Рыбинске есть свои проблемы, однако Михаил Евраев посещал этот город в рамках знакомства с главами районов и делами на местах, и тогда Денис Добряков оценил ситуацию позитивно, отметив, что врио губернатора Ярославской области проявляет искренний интерес к проблемам региона. Официально сообщалось, что Добряков назначен генеральным директором «НИИ парашютостроения», он входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Есть и более проблемные районы, где от смены власти может зависеть перспектива развития территории. Это, в частности, Борисоглебский, Любимский и Угличский районы. В частности, в рейтинге успешности развития регионов за 2020 год Борисоглебский район и город Переславль-Залесский были признаны самыми худшими территориями области, получается, что и сейчас ситуация не исправляется. В 2020 году работа главы района Владимира Попова уже была расценена как неудовлетворительная, особенно за плохое состояние дорог и мостов. Съехали по уровню работы и благополучия также Мышкинский, Угличский и Ростовский районы. Так что под вопросом судьба местных руководителей – Владимира Попова (Борисоглебский район), Александр Кошкин (Любимский район) и Анатолия Курицина (Угличский район).

Именно в Угличском муниципальном районе (УМР) как раз сейчас в полном разгаре предвыборная кампания – эта территория первой в области вошла в выборы. Регион неравнодушен к местной ситуации: процедуры должны пройти открыто и демократично.

При этом Анатолий Курицин решился снова баллотироваться на пост главы района, подав документы наравне с другими семью кандидатами. Но состояние дел в Угличском районе таково, что было бы странным оставить в этой должности нынешнего руководителя, раз с 2017 года он не смог изменить ситуацию. Скорее, имеет смысл дать бразды правления другому человеку, которому придется проявить весь свой профессионализм в сфере управления и знания в экономике.

Угличане жалуются на невнимательность руководителя района к самым, казалось бы, простым, но важным моментам. Дороги, бытовая сфера, социальная инфраструктура. С решением этих вопросов у местной администрации всегда были сложности: равнодушие приводило порой к трагическим последствиям. «В 2019 году на недостроенном инфекционном корпусе больницы, из-за того, что не был ограничен доступ к зданию, погибла девочка. Было возбуждено уголовное дело. А ведь до Анатолия Курицина неоднократно доводили информацию о необходимости заколотить проемы и законсервировать здание, но на это руководство района постоянно жалело денег», - рассказывает угличский общественник Олег Кузьмин. Виновных нашли, вернее, считает Кузьмин, на этих людей просто «перевели стрелки», в частности, условный срок получила начальник управления муниципальным имуществом Юлия Корнеева, сам же Курицин вышел из ситуации непричастным. Кстати, эту историю сейчас главе района припоминают местные жители, которые пишут возмущенные посты в соцсетях: «Г-н Курицын, вы реально не слышите голос своего народа? Когда вы перекрыли центр города для того, чтобы его отреставрировать для туристов, вас угличане просили заделать ямы на объездных дорогах. Вы ничего не сделали, лишь только их замазывали землей. Сейчас весь город боится за жизни своих близких из-за сосулек на крышах, вы опять ничего не делаете! Последний раз вас точно так же просили законсервировать опасное недостроенное здание на территории больницы, вы ничего не сделали, и девочка погибла. Если сейчас на кого-нибудь упадет сосулька, вы опять найдете крайнего, и кто-то от вас уволится с уголовной статьей? Вам это опять сойдет с рук? Думаете вас народ поддержит в марте?»

Угличский район, как и Борисоглебский, может «похвастаться» и разбитыми дорогами. Местное население, кроме того, давно сетует на нерешенные социальные проблемы. В частности, это и безработица, многие старые, крепкие когда-то в советские времена, предприятия закрылись, знаменитый Угличский часовой завод уже, например, заброшен и превратился в подобие торгового центра. Инвестиций в район нет, бизнес не проявляет интереса к этой территории. Хотя она и имеет очень сильный потенциал, в том числе в туристической сфере – это подчеркивал и Михаил Евраев во время своего осеннего визита в Углич: «Нужно развивать исторический центр Углича, и делаем мы это ради местных жителей. Чтобы сюда поехали туристы, а туристы – это инвестиции, это деньги». Но эта ситуация – замкнутый круг: без вложений бизнеса и инвестиций не появятся новые точки роста в районе, не появится новых рабочих мест, и наоборот, пока власти не сдвинут дело с мертвой точки, давая возможности местному малому бизнесу развиваться, не подталкивая расширение производственной и туристической инфраструктуры в городе, крупный бизнес не придет со своими инвестициями. Но ничего этого нынешним руководителем района сделано не было.

При таком отношении к своим обязанностям, да и к самой вверенной территории желание нынешнего руководителя УМР снова взять район в свои руки еще на 5 лет выглядит довольно странным. А на днях председатель Угличской Думы Александр Куприн обнародовал полученное им прокурорское представление, в котором указано, что органы прокуратуры подтверждают факт сокрытия главой района сведений о доходах членов своей семьи. Отметим, что такое нарушение касается, в том числе, и Закона о коррупции: любой чиновник на руководящем посту обязан показывать полную и прозрачную информацию о себе и о доходах близких родственников, в том числе. Предвыборная комиссия, как и сами депутаты, которые будут выбирать нового главу, должны будут учесть все положительные и отрицательные факты биографии и профессиональной карьеры каждого кандидата. У кандидата Курицина, с таким подтвержденным нарушением, уже достаточно негативного прошлого. Пока депутаты ограничились обсуждением факта нарушения антикоррупционного законодательства и вынесли в адрес главы района предупреждение. Думается, депутаты, которым предстоит голосовать за кандидатов, оценят усилия и возможности каждого по достоинству.