Пользователи социальных сетей запустили хэштег в поддержку Камилы Валиевой

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2022, 00:15 Сюзанна Мурадян

Фото: esquire.ru/news/sports-news; Камила, #НеПрячьЛицо

Пятнадцатилетняя действующая чемпионка России и Европы, спортсменка с мировыми рекордами, завоевавшая золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире, уже несколько дней находится под безумным эмоциональным давлением, и в такой обстановке в микст-зоне, британский журналист крикнул проходившей мимо Валиевой: «Вы принимали допинг? Ты чиста?!»

Девушка была вынуждена ускориться и спрятать лицо под капюшон.

Кремль отреагировал на все происходящее словами безоговорочной поддержки:

«Мы безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех поддержать ее и говорим Камиле: «Камила, не прячь лицо! Ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!»

После в Тик-Токе под #непрячьлицо сняли видео почти три тысячи человек, посвященные в первую очередь ребенку, давайте поддержим нашу спортсменку в эти трудные для нее времена, мы ей нужны.

Камила, ты лучшая!