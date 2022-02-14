Пользователи социальных сетей запустили хэштег в поддержку Камилы Валиевой

Пятнадцатилетняя действующая чемпионка России и Европы, спортсменка с мировыми рекордами, завоевавшая золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире, уже несколько дней находится под безумным эмоциональным давлением, и в такой обстановке в микст-зоне, британский журналист крикнул проходившей мимо Валиевой: «Вы принимали допинг? Ты чиста?!»
Девушка была вынуждена ускориться и спрятать лицо под капюшон.
Кремль отреагировал на все происходящее словами безоговорочной поддержки:
«Мы безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех поддержать ее и говорим Камиле: «Камила, не прячь лицо! Ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!»
После в Тик-Токе под #непрячьлицо сняли видео почти три тысячи человек, посвященные в первую очередь ребенку, давайте поддержим нашу спортсменку в эти трудные для нее времена, мы ей нужны.
Камила, ты лучшая!