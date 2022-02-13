Латвийские СМИ: среди привитых от ковида, чаще умирали от вакцин «AstraZeneca» и «Johnson»

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13 февраля 2022, 17:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Неутешительную статистику опубликовали латвийские СМИ: данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствует, что люди, которые были вакцинированы от ковида и умерли после заболеваний, в основном привиты выли «AstraZeneca» и «Johnson».

Среди привитых вакциной "Johnson&Johnson" в декабре были зарегистрированы 13,79 случая смерти на 100 000 человек, среди привитых "AstraZeneca" - 13,16 случая. Среди привитых вакциной "Pfizer"/"BioNTech" этот показатель составил 3,19, среди привитых "Moderna" - 4,46.

В целом в декабре зарегистрирован 391 случай смерти, связанной с "Covid-19", в том числе ЦПКЗ располагает данными о вакцинации в 81 случае. Среди умерших было 37 привитых вакциной "Johnson&Johnson", в том числе 15 случаев зарегистрировано до 30 дня после вакцинации. Девять смертей зарегистрировано в период 31-90 дней после вакцинации, 12 случаев - 91-180 дней, один - более 180 дней после вакцинации.

Среди привитых "Pfizer"/"BioNTech" зарегистрировано 20 случаев смерти среди заболевших, в том числе пять случаев в период с 31 по 90 день после вакцинации, 12 случаев - в период 91-180 дней, три - спустя более 180 дней после вакцинации. В расчете на 100 000 населения смертность привитых этой вакциной наименьшая, так как "Pfizer"/"BioNTech" - самая популярная вакцина в Латвии.

Среди людей, привитых вакциной "AstraZeneca", зарегистрировано 17 случаев смерти, связанной с "Covid-19". Один случай произошел в период 31-90 дней после вакцинации, десять - в период 91-180 дней, шесть - спустя более 180 дней после вакцинации.

Среди привитых вакциной "Moderna" было семь случаев смерти - четыре в период 91-180 дней после вакцинации, три - спустя более 180 дней после вакцинации.