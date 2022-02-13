У министра МВД Латвии Голубевой есть план

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13 февраля 2022, 16:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство внутренних дел Латвии разработало план на случай, если будет необходимо принять большое количество жителей Украины. Об этом заявила глава МВД Латвии Мария Голубева.

У главы МВД г-жи Голубевой есть план… Правда латвийцы о нем не знают…

«Прежние планы по потоку беженцев остаются в силе, однако они не привязаны к конкретному государству», - объявила г-жа Голубева.

И как это понять простому латвийцу?

Из «речи» министра МВД Латвии понятно только то, что страна готова разместить до 10 000 беженцев. Более того, ясно – где и как. Правительству Латвии ясно…

Жители Латвии, увы, не разделили оптимизм главы МВД: понятно, что человеку помогает человек, но в случае с беженцами из Украины, увы, вопрос неоднозначный… Какой процент тех жителей Украины, которым реально нужна будет помощь Латвии?

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Я понимаю так, чтобы принять украинцев, то надо будет выселить местных жителей? Сколько будет тех, кому действительна нужна помощь? Да, помогать детям, старикам Донбасса, Луганска, а не поедут ли под «шумок» те, которые хотят получить документы полноправных жителей ЕС, чтобы «свалить», например, в Германию. Ознакомьтесь с «украинской» статистикой в Германии – полно! Извините, но многие хохлы используют Латвию, как «аэродром подскока» - вид на жительство, а далее работа в развитых странах ЕС! То, что ЕС выделит деньги на таких беженцев – факт! Вот только куда латышское правительство «пустит» деньги? На учебники латышского языка или себе «на будущее». Я не хочу, чтобы часть моих налогов шла хохлам!»

«А почему все латвийцы должны содержать украинцев? В Латвии есть две украинские общины – пусть позаботятся о своих соотечественниках! Тут полно украинцев, которые в советское время «просочились» к нам и осели тут – пусть они позаботятся о своих земляках! Тут полно таких… Вопрос в том, что многие украинцы в Латвии приняли гражданство России, потому как минимальная, но стабильная, например, пенсия, а сами продолжают «обливать» Россию. Недавно услышал от одной такой, которая приехала в 80-х в Латвию по «обмену опытом» на завод, вышла замуж за латыша, развелась с ним и оттяпала квартиру, «взяла» гражданство России, но на всех углах кричит, что «Украина всю жизнь Россию кормила!» Вот такие сюда и едут!»

«Я лучше свои налоги на наших пенсионеров потрачу, чем на «скаклов»!»

«Знаете, если Латвию затронет война, то самим придется бежать в Россию, а не принимать хохлов, когда по нашим Адажам, где базы НАТО, ударят российские ракеты! А, как вы хотели? Тявкали, тявкали на Россию! Сколько можно же! Сами развязываете войну с сильным соседом, а потом хотите отсидеться в кустах? Фиг вам! По полной получите! Видать, скоро придет час «Х» для нашего министра обороны Пабрикса!»

«Пусть их заселяют в спортивные залы школ! Вы думаете, что эти беженцы их Украины будут жить в Латгалии и устанавливать свои порядки? Я уже «вижу», как их латгальцы встретят! Они хотят не в районах жить, а в Риге, Юрмале! Одумайтесь, правительство Латвии!»

«В случае конфликта, увы, маленькой «войнушки» не получится! И Латвия будет втянута… На протяжении веков, вся Европа перла в Россию по территории нынешней Латвии, и по ней же уползала назад после того, как отгребла в России… Учите историю, г-да латышские политики!»