Экс-министр образования Латвии Шуплинска: Учащиеся должны иметь право выбирать русский язык

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12 февраля 2022, 21:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, не всем латвийским политикам «по душе» мнение президента страны Эгилса Левитса о том, что русский язык без надобности в латышских школах, как второй иностранный. Экс-министр образования Латвии, депутат Сейма Илга Шуплинска высказала противоположное мнение…

В начале месяца нынешний министр образования и науки Анита Муйжниеце и президент Латвии Эгил Левитс выдвинули инициативу об изменении порядка изучения второго иностранного языка в школе. «Латвия находится в Европейском союзе, мы принадлежим европейскому культурному пространству, и ценности ЕС — это наши ценности. Это должно быть отражено в учебной программе», — считает Левитс. Министр образования поддерживает инициативу и добавляет, что реализация этой цели тесно связана с подготовкой квалифицированных учителей.

Однако неожиданно против этой инициативы выступила бывший министр образования и науки Илга Шуплинска, ныне независимый депутат Сейма. Она убеждена, что школьникам надо гарантировать выбор, а не навязывать, какой язык изучать. К тому же сейчас для реализации такой программы не хватает преподавателей, владеющих иностранным языком.

«Хочу напомнить, что два года назад этот вопрос поднимал Консультативный совет по делам национальных меньшинств, — говорит Илга Шуплинска. — Мы собрали данные о доступном выборе языка, самым шокирующим является то, что в более чем половине латвийских школ нет возможности выбора одного из языков ЕС (…) Я думаю, что в Латвии должна быть свобода выбора языка, но считаю, что первым иностранным языком должен быть один из языков ЕС».