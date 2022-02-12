МФЦ для миграционной службы построят в Челябинске до конца года

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12 февраля 2022, 15:43 Анна Семенова

Миграционный МФЦ построят уже в декабре. Фото: Администрация Челябинска

Работы на Университетской набережной уже начались.

Новое здание появится рядом с уже существующим МФЦ, на Университетской набережной. Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, стройку завершат уже к концу этого года.

Работы на объекте начались сегодня, 12 февраля. Подрядчик уже готовит строительную площадку. Чтобы освоить участок, придется вырубить 94 дерева и четыре кустарника. Все это обязательно возместят, весной и летом в Калининском районе высадят 107 деревьев и четыре кустарника, обустроят 704 квадратных метра газона.

В новом МФЦ будут напрямую, без посредников, решаться вопросы госуслуг в сфере миграции.