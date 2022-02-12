Власти Норвегии с 12 февраля снимут практически все коронавирусные ограничения

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12 февраля 2022, 15:23

фото: pixabay.com

Власти Норвегии с субботы, 12 февраля, отменят практически все ограничения, введенные ранее из-за коронаврусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Йонас Гар Стёре объявил, что отменяются ограничения, в том числе соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить маску и требование об изоляции.

Ранее февраля власти Швеции приняли решение об отмене требования о предъявлении ковид-сертификатов для прибывающих в страну из стран Северной Европы, других стран ЕС и Европейской экономической зоны с 9 февраля, - передает RT.