Как выявить мошенников, устраивающих фальшивые сборы денег на лечение больных детей

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12 февраля 2022, 14:49 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России мошенники уже не первый год пользуются преступными схемами, которые касаются сбора средств на лечение вымышленных больных детей. В то же время неравнодушные доверчивые россияне продолжают переводить деньги на счета аферистов.



В Иркутской области 40-летняя женщина создавала на сайтах знакомств фейковые страницы. Она размещала фотографии молодой девушки и вступала в переписку с одинокими мужчинами. Позже женщина сообщала, что от первого брака у нее осталась маленькая дочь с тяжелым заболеванием и ненавязчиво просила одолжить деньги на лечение. После получения финансовой помощи женщина прекращала общение и удаляла свои аккаунты. Занималась этим она около 2 лет, пока ее не задержали полицейские. Оказалось, что общий ущерб обманутых мужчин превысил 1,5 млн рублей.



Представитель ассоциации «Все вместе» Анжелика Иванова отмечает, что во избежание обмана желающему помочь человеку в первую очередь необходимо выяснить, кто именно разместил объявление в интернете — физическое лицо или благотворительная организация.



«Если в объявлениях пишется о том, что это благотворительный фонд, но при этом выставляется карта директора фонда — это неправильно. Нужно понимать, что благотворительный фонд собирает средства только на расчетный счет организации. Не лишним будет зайти и на сайт этой организации и посмотреть, публикуют ли они отчеты», — сообщила она.



Руководитель благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова подчеркнула, что настоящий фонд никогда не собирает средства на личные карты.



«Кроме того, необходимо проверить, есть ли на самом сайте фонда опубликованное объявление об этом ребенке, счет на него. Проверяется не сама публикация, а те, кто собирает эти деньги. Более того, у фонда должен быть полный пакет документов, который может быть показан при запросе дарителя», - отметила эксперт.



При переводе денег незнакомому лицу, самый простой способ убедиться, скрываются ли за просьбой о помощи мошенники или нет, — проверить фотографию.



«Очень часто мошенники используют чужие ворованные фотографии. Таких историй, к сожалению, достаточно много. То есть они просто берут со страницы какого-то фонда фотографию больного ребенка, копируют историю болезни и начинают свой сбор. Поэтому можно просто по поисковику поставить эту фотографию и посмотреть, не использовалась ли она где-то еще», - рассказала Анжелика Иванова.



Она отметила, что нужно проверить номер карты, на которую идет сбор. В поисковике можно набрать номер карты, и если она уже использовалась на каких-то других сборах, в других ситуациях, то таким образом можно обнаружить факт мошенничества.



«Если вы хотите в принципе помогать и точно знать, что ваши пожертвования дойдут до цели и решат ту проблему, с которой столкнулся человек, то лучше начинать с помощи проверенным благотворительным организациям. Важно, что в этом случае вы совершенно точно получите финансовый отчет, а главное — будете точно знать, что каждая история достоверна, проверена и что помощь нужна именно такая, о которой идет речь», - отметила руководитель социальных проектов VK и сервиса «Добро Mail.ru» Александра Бабкина.



При этом она подчеркнула, что многие люди вообще не знают о том, что можно обратиться в благотворительный фонд за помощью, и собирают деньги в социальных сетях самостоятельно.



«В этом случае стоит сделать вот что: рассказать в комментарии автору поста о том, что есть способ получить помощь от благотворительных организаций. Для этого, например, есть сервис «Маяк» проекта «Добро Mail.ru», там можно найти по любому заболеванию/жизненной ситуации проверенные благотворительные фонды, которые могут помочь», - рассказала эксперт.



Адвокат Наталья Карагодина призывает жертв мошенничества непременно обращаться в правоохранительные органы. В ином случае, преступления могут так и остаться нераскрытыми и безнаказанными.



