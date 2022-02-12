Отец Алисы Тепляковой назвал расценки на консультацию у девятилетней дочери - студентки МГУ

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12 февраля 2022, 14:34 Источник: Говорит Москва

О том, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова может давать платные психологические консультации, стало известно из социальных сетей. Одна из пользовательниц поинтересовалась, сможет ли Алиса позаниматься с её сыном математикой, чтобы вывести навыки мальчика «на нужный уровень».

Отец студентки Евгений Тепляков ответил в «Живом журнале», что женщина «может не потянуть это финансово», а вот «психологическая консультация Алисы по вопросу одарённости мальчика стоит 50 тысяч рублей за академический час».

Мужчина призвал понять, что «специалист Алиса уникальный, времени у неё мало, поэтому цены кусаются».

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Как стало известно, с 8 сентября 2021 года студентка не посетила ни одного очного занятия. Родители заявили о необходимости ускоренного обучения, чтобы их ребенок прошел шестилетний курс обучения в МГУ за два года.