Артем Екимов: Социальная ответственность должна быть приоритетом для ритуальных компаний

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2022, 20:25 Источник: РИА Новости

Артем Екимов

Многие участники сферы ритуальных услуг, которая в России долгие годы развивается без должного контроля, сосредоточились на получении прибыли и забыли о социальной ответственности этой отрасли. Особенно заметно такое циничное отношение в частных компаниях, заявил в интервью РИА Новости директор ГБУ «Ритуал», управляющего московскими кладбищами, Артем Екимов.



«В рамках действующего законодательства большинство компаний действует совершенно в анархическом ключе. Да, основная цель бизнеса – получение прибыли, но есть понятие социальной ответственности. В чем она, если исходить из базовых установок, в том числе, состоит? Для начала – в широком смысле, в качестве оказываемых людям услуг, но оно на теневом рынке низкое», - сказал Екимов.



Он отметил, что другая социальная составляющая бизнеса связана со своевременной выплатой налогов. По данным Екимова, сегодня у большинства предприятий отрасли налоговая нагрузка не превышает 3-4% от доходов, в то время как у самого ГБУ «Ритуал» она достигает 30%.



По словам директора ГБУ «Ритуал», в условиях нерегулируемого рынка особенно заметно циничное отношение к работе у частных компаний, которые в отличие от бюджетных не несут ответственности перед государственными органами.



«Нерегулируемый коммерческий сектор всегда выберет прибыль, естественно, а государственный сектор всегда выберет выполнение задач, поставленных тем же самым государством как учредителем», - сказал Екимов.