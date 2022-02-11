Московский «Дом для мамы» празднует юбилей

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11 февраля 2022, 19:37 Анастасия Кровицкая

«Дом для мамы» впервые распахнул свои двери в феврале 2012 года. За 10 лет своего существования кризисный центр приютил 700 женщин и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.



По лестнице, ведущей в приемное отделение кризисного центра, ежедневно поднимаются женщины, для которых «Дом для мамы» стал последней надеждой. Новое помещение консультативного центра находится в историческом здании, известном под названием «Усадьба Залогиной». Высокие потолки, светлые и просторные комнаты, где раньше проводились баллы – это первое, что бросается в глаза. В приемной социальный работник беседует с новоприбывшей подопечной за чашкой чая. В соседней комнате у большого стеллажа с игрушками малыш долго не может решить, какую ему взять с собой. Так, ребенок тихо играет, пока его мама рассказывает о том, как ее избил муж. Очередным поводом к избиению послужило то, что женщина без разрешения мужа купила мальчику новую зимнюю куртку. Ребенок уже долгое время жаловался маме, что в старой ему было холодно. «Из приюта девушка поехала домой. За вещами. А оттуда – в свое новое временное жилье. Теперь они с сыном в безопасности», – пишут сотрудники «Дома для мамы» на странице центра в Facebook.

«Судьбы оказавшихся в кризисном центре во многом похожи, но к каждой женщине требуется индивидуальный подход», – отмечает социальный работник «Дома для мамы» Ольга Крючкова. В кризисном центре Ольга Викторовна работает с апреля прошлого года. С того момента она ведет журнал, где описывает истории каждой пришедшей в «Дом для мамы» женщины. «Светлана, гражданка Украины. Судьба женская чистой воды. Живет в Москве с гражданским мужем. Имеется ребенок, живут с его мамой, у него есть работа. Ей бы уже давно нужно получить ВНЖ и гражданство, но для этого нужно выйти замуж. Однако мужчина не хочет регистрировать с ней брак. У Светланы есть высшее экономическое образование, давно бы уже устроилась работать в банк. Не хочет он ее отпускать из под своей власти и расходиться не хочет. Они приходят к нам сюда на консультации с психологом», – зачитывает социальный работник из журнала.

Помимо психологической помощи центр также оказывает юридическую, социальную и гуманитарную. В кризисном центре нет лимита на пребывание. Главной задачей «Дома для мамы» является максимальная социализация подопечных. Для этого организуются мастер-классы, по окончании которых женщины могут работать флористами, швеями, мастерами ногтевого сервиса. «У меня появилось любимое занятие. В «Доме для мамы» меня обучили маникюру, за что я очень благодарна. Я буду очень стараться быть хорошим мастером. Мечтаю теперь самореализоваться и стать сильной, умной и самодостаточной», – пишет одна из опекаемых женщин на официальной странице центра в Instagram – @domdliamamy77.

В рамках своей деятельности кризисный центр обеспечивает подопечных не только срочной, но и долговременной помощью. Согласно отчетам, на попечении «Дома для мамы» сейчас находятся 4438 человек, из них 2839 – дети. «Многим выпускницам и тем, кто у нас не жил, постоянно требуется помощь: кому-то только юридическая, кому-то – только помощь склада, кому-то – только помощь социального работника или психолога. Поэтому все эти направления работают как для мам, которые пребывают в приюте, так и для мам, которые в приюте не нуждаются», – комментируют работники центра.

Одно из основных отличий «Дома для мамы» от других кризисных центров – отсутствие необходимости в московской прописке. За 10 лет центр оказал помощь не только россиянкам из регионов, но и иностранкам из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Египта, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Кубы, Молдавии, Судана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Одной из них была Мариам (имя было изменено по просьбе женщины) – гражданка Таджикистана. Когда женщина забеременела, молодой человек исчез, а родители настаивали на аборте. Настолько, что пообещали не пустить дочь с ребенком в дом. Однако Мариам сохранила беременность, родила дочь и пришла в «Дом для мамы», где ей и ребенку оказали квалифицированную помощь. Эта девочка одна из 16 тысяч детей, которые появились на свет благодаря программе доабортного консультирования и помощи «Спаси жизнь», которую вот уже 7 лет опекает руководитель «Дома для мамы» Мария Студеникина. Также в центре оказывается помощь родителям, которые неожиданно сталкиваются с болезнью ребенка: «Довольно часто приходят мамочки, чьи дети вдруг заболевают. Они не знают, как к этому относиться, начинают ходить по врачам. Хотя в век интернета и группы существуют и другие сообщества по поддержке, очень тяжело принять болезнь ребенка и примириться. Мы всячески пытаемся помочь таким семьям», – рассказывает социальный работник центра Ольга Крючкова.

Будучи негосударственной некоммерческой организацией, свою благую миссию центр все 10 лет осуществляет за счет грантов и пожертвований. На данный момент идет сбор средств на ремонт нового здания приюта, в котором планируют разместить 18 женщин и 18 детей. Осуществить пожертвование можно на сайте организации – домдлямамы.рф. «Мы постоянно нуждаемся в волонтерской помощи. В наших рядах больше женщин, а в период ремонта требуются волонтеры-мужчины. Также нашему центру гуманитарной помощи всегда необходимы детские коляски, кроватки, памперсы и другие предметы первой необходимости», – заявляют работники центра.

Многие сотрудники кризисного центра работают в нем с самого основания, некоторые приступили к работе в «Доме для мамы» уже с большим багажом опыта в благотворительных организациях. Например, Ольга Крючкова называет себя «старым социальным работником», поскольку социальной деятельностью она занимается уже давно. На вопрос, что мотивирует ее долгие годы помогать другим, женщина отвечает: «Хочется, чтобы у людей было все хорошо».