Люберецкий суд проведет предварительное слушание по делу Сергея Фургала 21 февраля

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11 февраля 2022, 17:08 Источник: "Интерфакс"

Сергей Фурал, sledcom.ru/youtube.com/globallook.com

Предварительное слушание по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пройдет 21 февраля в Люберецком городском суде, сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания, которое пройдет в закрытом режиме, суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для Фургала и других подсудимых на время процесса и определит дату отбора присяжных заседателей.

Дело Фургала было направлено в Люберецкий суд по просьбе Генпрокуратуры, поскольку, по мнению ведомства, суд в Хабаровске мог бы оказаться под давлением бывшего губернатора, который способен использовать старые связи. Кроме того, представители прокуратуры упоминали массовые акции протеста в Хабаровске, которые продолжались несколько недель после задержания губернатора.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. Сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово». Фургала обвиняют в организации убийств, незаконном обороте оружия, а 22 октября добавили еще две статьи: о мошенничестве и организации преступного сообщества. Вину бывший губернатор Хабаровского края не признает.