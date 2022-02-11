В городах Южного Урала обновляют общественный транспорт

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11 февраля 2022, 13:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Уже в этом году для Миасса будут приобретены троллейбусы и автобусы.

В Челябинской области продолжается реализация проекта развития общественного транспорта.

Миасскому городскому округу направлено финансирование на обновление подвижного состава. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2022 году по принципу софинансирования для города будут приобретены 5 новых низкопольных троллейбусов и 12 новых автобусов среднего класса, оборудованных кондиционером, медиакомплексом, USB-зарядными устройствами, Wi-Fi.

Напомним, что на этой неделе также стало известно о том, что Челябинск получит 168 новых троллейбусов по соглашению с ГК «Синара». Кроме этого, документ предусматривает строительство и реконструкцию депо, модернизацию тяговых подстанций и строительство 77 километров контактной сети. Работы должны начаться уже в этом году.