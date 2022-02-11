Челябинка рассказала, как 2 года пыталась избавиться от чужих долгов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 февраля 2022, 12:10 Татьяна Михайлова Источник: МК-Челябинск

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Из-за технической ошибки на женщину повесили просроченные платежи на 21 миллион рублей.

Издание «МК-Челябинск» опубликовало историю челябинки, у которой из-за технической ошибки появилась задолженность в 21 миллион рублей.

Все началось 2 года назад. Как-то раз Елена Иванова зашла на портал «Госуслуг» и обнаружила более 7 тысяч уведомлений по 1517 исполнительным производствам. На челябинку повесили чужие неоплаченные штрафы, просрочки по кредитам и невыплату алиментов.

«Я начала выяснять, что произошло, — поделилась женщина. — Вот только никто не мог дать внятного ответа: на госуслугах говорили, что занимаются только выгрузкой и все вопросы следует задавать судебным приставам; те в свою очередь твердили, что у меня нет никаких задолженностей».

Когда решался вопрос с одними задолженностями, тут же появлялись другие. В итоге на имущество Елены был наложен арест.

«У меня оставался только один выход – обратиться в СМИ», — резюмировала женщина. После того, как историю осветили местные и федеральные издания, ситуация наконец-то сдвинулась с мертвой точки. К разбирательству подключилась прокуратура Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку, благодаря этому, были сняты ограничения.

Сейчас челябинка мечтает только об одном: чтобы проблема разрешилась окончательно.