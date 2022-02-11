По мягкому снегу

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11 февраля 2022, 11:55 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной

С лыжной эстафеты стартовала VIII спартакиада АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», посвященная 65-летию предприятия и первичной профсоюзной организации.



Соревнования прошли 5 февраля на ФОБ «Снежинка». Участие в них приняли 13 команд, состоящих из двух мужчин и женщины. Первыми стартовали мужчины, они бежали 3 км свободным стилем, дистанция у женщин – 2 км.



Накануне соревнований был снегопад, поэтому перемещаться по лыжне было непросто. Спустя 7 минут 43 секунды финишировал первый участник соревнований – регулировщик РЭАиП цеха №49 Владислав Миронов.



– 12 лет занимался лыжами, сейчас выхожу, что называется, по экстренному вызову. Настроение замечательное, рад, что удалось выбраться на лыжню и выступить за свой цех, – поделился он впечатлениями.



Третий год в соревнованиях участвует команда руководства предприятия.

Фото Елены Галкиной

– Нам удалось сколотить дружную команду, которая по первому зову выходит на новые спортивные этапы, – рассказал участник эстафеты заместитель главного контролера Андрей Тимаков, который пробежал дистанцию за 8 минут 17 секунд. – Заводская спартакиада всегда дает импульс к участию в следующих этапах, заряжает энергией перед рабочей неделей. Занятия спортом всегда идут на пользу, особенно в наше непростое время пандемии.



Некоторые приборостроители пришли в этот день на «Снежинку» семьями, чтобы не только поболеть за своих коллег, но и принять участие в соревнованиях. В полном составе были Шестенко-Чистяковы: глава семьи Анатолий Борисович бежал за цех №49, сыновья Денис, Михаил и мама Марина Владимировна выступали за отдел главного конструктора. Такой сплоченности можно только позавидовать. Молодцы!

Экономист отдела главного механика Мария Мурыгина впервые на заводской спартакиаде. Выступала вместе с мамой – токарем цеха №54 Натальей Егоровой. По выходным они любят выбираться на лыжню.



– Рада за маму, она пришла к финишу раньше меня, – с улыбкой поделилась Мария. – Сейчас пойду, похвалю ее. Спасибо коллегам, которые сегодня болели за меня. Я спортсмен-любитель, но на соревнованиях все прошло замечательно, получила отличный заряд энергии.



Пока подводились итоги, спортсмены подкрепились вкусными пирожками и горячим чаем. Затем состоялось торжественное награждение. Медали, грамоты и денежные премии вручали административный директор АПЗ Константин Аргентов, председатель первичной профсоюзной организации предприятия Александр Тюрин и директор СК «Знамя» Вадим Карпычев.