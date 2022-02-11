В России за сутки выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом

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11 февраля 2022, 11:33

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 203 949 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В минувший четверг, 10 февраля, оперштаб сообщил о 197 076 заболевших на территории Российской Федерации. За прошедшие 24 часа в стране выздоровели 112 236 человек, а днем ранее после лечения из больниц были выписаны 106 092 пациента.

За сутки в РФ скончались 722 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Накануне умер 701 пациент.