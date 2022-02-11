Путин поручил рассмотреть вопрос о введении кешбэка за научно-популярные туры

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг поручил обеспечить развитие научно-популярного туризма в стране, а также подумать о введении туристического кешбэка за такие поездки.
Глава государства по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, адресованном, в частности, правительству РФ поручил определить источники финансирования подобных мероприятий начиная с текущего года.
Доклад по вопросу обеспечения развития научно-популярного туризма должен быть представлен до 30 апреля, а далее – ежегодно.
Соответствующую работу должен провести кабинет министров совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах президентского Совета по науке и образованию. В реализации проекта примут участие органы власти регионов, на территории которых находятся "значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры".