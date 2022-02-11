Депутат Сейма Латвии: у нас неделями не было еды

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 февраля 2022, 10:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA

Уж было я собралась «забыться» в сладких лапках Морфея, как меня разбудил звонок телефона… Сперва я не поняла, а почему мой аппарат взывает ко мне голосом Петра Лещенко – «моя Марусечка, танцуют все кругом, Моя Марусечка, попляшем мы с тобой!» Не врубаясь, с кем это я должна плясать, и почему стала Марусечкой, ответила на звонок…

Слава Богу! Услышав, знакомый голос приятельницы, я поняла, что «осталась» при своем имени, коим меня нарекли родители при рождении – Татьяна. Уже хорошо! А далее… «Ты в курсе, что наш депутат неделями не ест – нет еды!» У депутата нет еды? Я только было открыла рот, чтобы сказать – «в уме ли ты? Да едят они с аппетитом и все не накушаются, хотя и ж@т в три горла народное добро», но сон мой уплыл, как вода из туалетного бочка, и я поняла о чем вещает подруга: оказывается, депутат Сейма Янис Домбрава, который «зарекомендовал» себя, как ненавистник русского языка, и «отметился» «дурковатыми» предложениями, решил рассказать о своем трудном детстве:

«Мне с моральной точки зрения трудно выбрасывать еду. В моем детстве были периоды, когда не было еды по нескольку недель, угнетали разные обстоятельства и до сих пор кажется, что выбрасывать еду – это плохое поведение, что обычно сопутствует с сильными нравственными переживаниями. Если это приходится делать в некоторых случаях, то я стараюсь минимизировать объем, который идет в мусорник».

Свое мнение, как оказалось, г-н депутат решил донести до «торговцев», мол, если срок годности истекает через несколько часов, а скидка – 25% - плоха! Нужно поставить все 90%!

Сперва я думала, что нас, латвийцев, готовят к «голодомору», а потом меня осенило – выборы же в парламент осенью! Вот и начали некоторые депутаты по-людски говорить и на «жалостливые» темы, да и лицом повернулись к народу, а не иным местом.

Вот только вспомнит ли депутат Домбрава после выборов о куске хлеба для латвийцев? А то сядет на своего любимого конька: «Русские идут! Россия нападает! Путин виноват!»

Вона как «дармоедов» в Сейм потянуло! Все идет в ход, однако… И даже святыня – хлеб!