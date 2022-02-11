Депутат Бурматов заявил, что граждан будут штрафовать за выброшенных на улицу собак

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11 февраля 2022, 10:01

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что важно системно и всесторонне подойти к решению проблемы бездомных собак.

"Я считаю, что надо перестать заниматься имитацией деятельности", – подчеркнул депутат и отметил, что проблема заключается в том, что бездомные животные находятся на улицах, а не в приютах.

Владимир Бурматов в разговоре с RT отметил, что на следующей неделе пройдет собрание рабочей группы, в рамках которого будет рассматриваться вопрос о бездомных собаках. В частности, планируется ввести штрафы по 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение должностных обязанностей по урегулированию численности бродячих животных. Кроме того, граждан будут штрафовать до 30 тысяч рублей за выброшенных собак и до 200 тысяч рублей за покусы.