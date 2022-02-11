Латвийский публицист Виксне: Новым законом народу Латвии хотят закрыть рот

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 февраля 2022, 09:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский публицист Имантс Виксне высказал свое мнение по поводу изменений Уголовного Закона в отношении свободы слова: «Поправки министра юстиции Бондарса и главы МВД Голубевой запрещают свободу слова. Всем!»

В чем суть?

Поправки вносят в закон статью «Распространение ложных сведений и измышлений», караемую пятью годами заключения, а также новую редакцию Закона об административных наказаниях за нарушения управления, общественного порядка и использования государственного языка, по которой за «агрессивное поведение в интернете, нарушающее покой других лиц», будет применяться штраф до 500 евро.

Как четко разъяснил публицист Виксне, «инструменты запугивания могут быть использованы по отношению к любой теме, вызывающей поляризацию общества, например, по принуждению к ношению масок, ковид-сертификаты, допуск мигрантов и признанию однополых браков. Критическое мнение, сарказм и сомнения в действиях политиков могут расцениваться как распространение ложных новостей, разжигание ненависти, дезинформации».

Вы понимаете, дорогие читатели, о чем идет речь?

Закон будет строго карать «решеткой» и «евро» за то, что человек выскажет свое мнение насчет, например, политика, а тому не понравится! Нет, не оскорбления, а мнение!

Почему об этом только сейчас задумались «слуги народа»?

Латвийцы в шоке от действий, решений, отношения к людям правительства премьера Кариньша и президента Левитса. Никогда Латвия не находилась в таком плачевном положении: коммунальные платежи превышают зарплаты-пенсии, безработица, повышение цен на продукты питания, а уж, чтобы лекарства купить – многие не мыслят… Кстати, даже комиссия ЕС порекомендовала Латвии снизить цены на лекарства! Видать, обалдели от латвийских цен. Латвия, по мнению экспертов, самая бедная страна в Прибалтике… да что там – в ЕС! Только Болгария немного отстает от Латвии. Деньги, которые Латвия получает от ЕС, увы, полностью «не доходят» до нужд народа! Долг Латвии близится к 20 млн. евро! Эта вся информация постоянно публикуется в латвийских СМИ! Радует, что больше в латышских изданиях!

И, как люди должны себя чувствовать при этом? Вопросы задают премьеру. Например, а он просто блокирует неудобные вопросы! Как народ может относиться к тому, что премьер говорит – «мы работаем отлично!» Конечно, его спросят, а где результаты? А в ответ. Увы, тишина…

Совершенно очевидно, что правительство Латвии хочет «закрыть» рот людям, заставить общественность замолчать, предотвратить инакомыслие.

А теперь посмотрим на такой факт: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ООН защитить журналистов в Белоруссии, которые не поддерживали власть нынешнего президента! Неоднократно политики Латвии высказывались по этому поводу! Мол, никакой свободы слова нет в Беларуси! Мол, как так с Навальным можно – беспредел!

А, что же получается, г-да хорошие сейчас? В Латвии путем Закона пытаются «закрыть» людям рот! Заставить их замолчать?

Под эти «нарушающее покой других лиц» можно все, что душе угодно «приписать»! Чей, кстати, покой нарушает народ Латвии? Видимо, бездарного правительства страны? Не очень умного правительства страны? Безразличного правительства страны к своему народу?

А давайте немного углубимся в историю… нацистской пропаганды и цензуры…

Многие знают, что Йозеф Геббельс занимался нацистской пропагандой, и справно отрабатывал свой хлеб. Приведу один пример: 10 мая 1933 г. Геббельс произносит речь во время сожжения книг в Берлине: он осуждал и считал «неправильной пропагандой» произведения, написанные евреями, либералами, «левыми», пацифистами, иностранцами, называя их «антигерманскими»… Ничего не напоминает? Лично я слышала в публичном пространстве «речи» политиков из националов, что, мол, все высказывания против Латвии являются недопустимыми, и оно порочат светлый образ страны! Таких речей я не слышала в современной Европе! Только в Латвии!

А в нацистской Германии все началось с малого: например, пропаганда в школах… Санкции сперва следовали в тех случаях, когда на страницах газет, журналов (социальных сетей, интернета не было в фашистской Германии) появлялись «злонамеренные и неуважительные высказывания, порочащие действующую власть»… Дальше, как известно, больше: очень поощрялась нацистами дача показаний против своих родственников: супругов, братьев, сестер, и даже детям предлагалось доносить на родителей, а родителей на детей… Контроль из года в год в нацистской Германии только усиливался: появлялись новые законы, правила, которые в суде, понятно, обжаловать было сложно… За подобную вседозволенность в нацистской Германии тюремный срок – до трех месяцев!

Всем известно, что история имеет свойство «повторяться»… всегда!

Круто, конечно! Успех истории Латвии – в полной красе!

Меня интересует вопрос, а если все эти законы «бондарсов и голубевых» примут, то какая партия Латвии, та, которая выступает за права человека и свободу мыслей, первая «сходит» в европейский суд?