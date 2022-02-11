Как южноуральские таможенники проверяют радиацию

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 февраля 2022, 09:37 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Журналисты узнали, как осуществляется таможенный контроль радиоактивных и ядерных материалов.

В 2021 году работа Озерского таможенного поста — структурного подразделения Челябинской таможни — была признана лучшей среди таможенных постов фактического контроля. Такое решение было принято руководством Уральского таможенного управления.

Корреспондент издания «Губерния» Александр Земсков побывал на территории производственного объединения «Маяк», где осуществляется таможенный контроль и узнал, как работает Озерский таможенный пост.

Особенность Озерского поста заключается в том, что его сотрудники выполняют не только обычный функционал: таможенные досмотры, оформление экспортно-импортных грузов и транзитных деклараций. Одной из важнейших задач Озерского поста является контроль делящихся и радиоактивных материалов. Без вскрытия контейнера с товаром — источника ионизирующего излучения промышленного назначения — с помощью специального прибора таможенники сверяют перемещаемый груз с тем, что заявлено в декларации.

«Служба ответственная. Нельзя допустить незаконное перемещение радиоактивных и ядерных материалов через Таможенную границу. Мы отвечаем за радиационную безопасность, обеспечивая неукоснительное выполнение обязательств Российской Федерации по Договору о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнула начальник Озерского таможенного поста Елена Мещерякова.

Узнать о деятельности Озерского таможенного поста поподробнее и познакомиться с его коллективом можно в материале «Губернии».