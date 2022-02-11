В Челябинской области рыбакам на озерах будут выдавать мешки для мусора

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11 февраля 2022, 09:12 Анна Семенова

фото: Министерство экологии Челябинской области

В регионе проходит акция «Порыбачил – убери за собой».

Активисты-волонтеры, представители минэкологии и сотрудники газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» в этом году впервые организовали важную акцию. Называется она просто: «Порыбачил – убери за собой».

Рыбаков в Челябинской области много своих, да еще на наши богатые рыбой водоемы приезжают гости из соседних регионов. Однако экологическая культура у многих хромает. После визита на озеро они оставляют после себя окурки, пустые газовые баллоны, бутылки и банки. По весне весь этот мусор благополучно оказывается на дне.

Поэтому данная акция призвана поддержать у любителей зимней рыбалки ответственное отношение к чистоте водоема.

До середины марта по выходным на озерах области будут проводиться рейды. Всем рыбакам выдадут мешки для мусора и объяснят важность уборки после окончания лова. В феврале волонтеры побывают на водоемах Аргаяш, Миассово, Шершневское водохранилище, Уелги, Аргази, Еланчик.

Стать частью команды могут все желающие, для этого нужно позвонить по телефону 264-78-58.